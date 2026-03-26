徳島駅前の顔、アミコビルの運営は依然として厳しい状況が続いています。運営会社である「徳島都市開発」の南波岳大社長が突如、退任を表明し、先行きはより不透明に。どうなる、アミコビル。 （県民は）「昔とは全然違う、昔は人が多かった」「階が変わるごとに知り合いに会うぐらいたくさんいた」「時々利用する。日用品とかプレゼント買ったり」「ロフト・無印・コスメぐらい」「あまり利用しない。アミコで利用するのは