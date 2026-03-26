東京・中央区のマンションの一室で火事があり、現在も消火活動が続けられています。【映像】火災現場の周辺の様子午後5時すぎ、中央区新富町の9階建てのマンションで「煙がある」と119番通報がありました。東京消防庁によりますと、火が出たのは5階の一室でポンプ車など17台が出動し、現在も消火活動を続けている他、隣の部屋のベランダで助けを求めている人の救助活動を進めています。警視庁などは、他に逃げ遅れた人やけ