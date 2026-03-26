〈《証拠映像入手》東証上場IT企業が「不正受給」を指南厚労省リスキリング助成金で「自由なお金が数千万単位で増える」と謳い…〉から続く「週刊文春」が報じた東証上場企業「株式会社ライトアップ」の助成金“不正受給”問題。記事配信日の3月25日、ライトアップ株は急落、翌26日も売り注文が続く事態となっている。一体、ライトアップで何が起きていたのか。「週刊文春」の記事の一部を抜粋して紹介する。（初出：「週刊文春