囲碁の7大タイトルの最高位「棋聖戦」の第7局は、挑戦者の芝野十段が一力棋聖に勝ち、初の棋聖タイトルを獲得しました。一力棋聖は5連覇を逃しました。【映像】「棋聖戦」第7局の様子一力遼棋聖（28）に芝野虎丸十段（26）が挑む棋聖戦七番勝負の第7局2日目は、神奈川県箱根町のホテルで午前9時すぎに始まりました。囲碁の7大タイトルのうち、「棋聖」「名人」「王座」「天元」「本因坊」の5冠を保持している一力棋聖は5連覇