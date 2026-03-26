◇第98回選抜高校野球大会専大松戸―九州国際大付（2026年3月26日甲子園）専大松戸が7回に貴重な追加点を挙げた。1死一、三塁で、アルプス席からチャンステ―マ「エル・ティグレ」が流れる中、4番の吉岡が九州国際大付の好投手・岩見のスライダーをしぶとく左前に弾き返した。これで5―3のリード。チャンスで流れると点が入るチャンテにネットは「専松のチャンステーマといえば“エル・ティグレ”」「エル・ティグレ