野球殿堂博物館（東京都文京区）と新聞社などが加盟する東京写真記者協会の共催で昨年１２月１３日から２月１日まで開催していた「野球報道写真展２０２５」で、来館者の投票で選ばれる「ベストショットオブザイヤー」に読売新聞東京本社・飯島啓太記者の「ワールドシリーズＭＶＰ山本由伸」が選ばれた。今回で１１回目となる同展では、昨年の野球界で起きた劇的な場面を撮影した６９作品が展示された。受賞作は米大リ