私たちの生活を変えつつある「AI」の最前線。AIの活用で人手不足を乗り越えようという医療、そして介護の現場にカメラが入りました。診療を終えた夜の病院。歩いてきたのは、まるで人間のように廊下を歩く“ロボット”です。病院で2足歩行のAIロボを活用する日本初の実証実験。「採血室に案内しますね。わたしは歩くことができますので、一緒に進みましょう」高性能のAIが自然なやり取りで患者を案内します。さらに、倒れている患