大手コンビニエンスストアが、相次いで暑さ対策に特化した衣服を発表しました。【映像】各コンビニの“暑さ対策グッズ”（複数カット）ファミリーマートは、汗をかきやすい場所をメッシュ編みにしたTシャツや、風通しの良い麻素材の衣服などを用意しました。日用品では、重さを150g以下に抑えた日傘やサングラスなどを新たに販売します。食品以外の主力商品を作り、来店機会を増やしたい考えです。ローソンは、紫外線から肌