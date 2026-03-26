KabuK Styleは、旅行サブスクリプションサービス「HafH（ハフ）」で、「選べるホテル宿泊券ガチャ」を提供する。3月26日午後5時から5月31日までの招待経由での新規登録で1枚、ガチャチケットを獲得できる。さらに、新規登録後30日間限定で購入できるウェルカムコインパックの購入ごとに最大4枚、新規登録者限定キャンペーンコインパック購入ごとに1枚のガチャチケットを獲得できる。15％の確率で国内外100軒の中から選べるホテルの