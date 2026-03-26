日本代表のGK鈴木彩艶（パルマ）は昨年11月のミラン戦で左手を骨折。その月の代表活動に参加しなかった。今月に入ってから復帰を飾り、２試合を消化して代表に帰還を果たした。不在の間、11月シリーズで、ガーナ戦（２−０）、ボリビア戦（３−０）でゴールマウスを守り、２試合連続クリーンシートを達成した早川友基（鹿島アントラーズ）は、今回の英国遠征で代表に帰ってきたライバルとの練習を終え、こう凄さを語った。「ク