元KAT-TUNで歌手の赤西仁さんは3月25日、自身のInstagramを更新。シーバスリーガルのイベントに参加し、イケメン男性とのツーショットなどを公開しました。【写真】赤西仁のイベントショット・全カットシーバスリーガルのイベントに参加赤西さんは「シーバスリーガルグローバルブランドアンバサダーであるシャルル・ルクレールのイベントに行ってきました」と報告し、写真を3枚載せています。1枚目は同ブランドのボトルが並ぶゴー