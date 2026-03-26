並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・上級編」！数字がかなり大きくなっていますが、ルール自体はこれまでの問題と同じです。落ち着いて数字の関係性を探ってみましょう。問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。□, 233, 377, 610, 987ヒント：後ろに並んでいる数字同士を引き算してみましょう。隠された「足し算のルール」が逆に見えてくるはずです。答えを見る↓↓↓↓↓正解：144