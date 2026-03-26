調理師にトリマー、子どもたちの夢が広がります。 長崎市の高校で、小中学生が「高校生活」や「職業を体験する」イベントが開かれました。 骨の模型を触って理学療法士の仕事を学びます。 長崎市の長崎玉成高校で、26日に開かれた「玉フェス」 小中学生に進路や将来の自分について考えてもらおうと、学校法人「玉木学園」が2年前から開いていて、今年で3回目です。 県内の児童生徒とその保護者、あ