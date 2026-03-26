五輪で坂本を守る振る舞いを見せたグレン。彼女が明かした本音とは――(C)Getty Imagesありとあらゆる競技で熱戦が繰り広げられた今冬のミラノ・コルティナ五輪。約1か月に及んだ一大イベントにあって、小さくない反響を呼んだのは、国境を越えたスポーツマンシップだった。【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リウと中井亜美の抱擁シーン世界中で話題となったのは、2月19日に行われた女子シングルのフリーで