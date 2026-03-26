元モーニング娘。の田中れいなさんは3月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。コストコで買い物する姿を披露しました。【写真】田中れいながコストコで買い物する姿「コストコ行きたくなってきた」田中さんは「最近 撮影してよくなったとよねカート大きくて海外来たみたいコストコだーいすき」とつづり、2枚の写真を投稿。コストコでの買い物シーンを披露しています。1枚目は、大きなカートに頬杖をつきながらピースをするかわい