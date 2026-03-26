金沢市の陶芸家・奈良祐希さんが手がけ、2025年、大阪・関西万博で展示されたアルミニウム製の高さ2メートルを超えるオブジェ。26日から地元・金沢のしいのき緑地に設置され、一般に公開されました。牛田和希キャスター「関西万博でたくさんの来場者を出迎えたオブジェがきょうから私たちの身近なところに設置されました」建築家で、陶芸家としての一面も持つ金沢市の奈良祐希さんが手がけた作品「祈器」。2025年開催された大阪・