ガールズグループ・NiziUのリクさんは3月25日、自身のInstagramを更新。眼鏡姿のプライベートショットを公開しました。【写真】NiziU・リクのプライベートショット「どんな格好しても可愛い」リクさんは「お出かけ」とつづり、5枚の写真を投稿。1〜3枚目では屋外での様子、4枚目では地下鉄のホーム、5枚目では飲食店でのひとときを披露しました。ピンクのセットアップに白いタートルネック、大きい眼鏡を合わせたコーディネートで