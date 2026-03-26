競泳日本代表が26日、川崎市にある味の素川崎工場を訪れ、「競泳日本代表選手団による『ほんだし』工場見学会」として製造ライン見学や鰹節削り体験、勉強会などを行った。味の素は水泳日本代表のオフィシャルスポンサーで、製品や各種世界大会で現地での食事を提供している。この日、代表選手は二手に分かれ、「ほんだし」の工場見学と鰹節削り体験を実施。その後、同社製品「アミノバイタル」の勉強会に参加し、知見を深めた