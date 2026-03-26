記者会見する宮崎市の清山知憲市長＝26日午前、宮崎市役所宮崎市の清山知憲市長は26日、市職員をカスタマーハラスメント（カスハラ）から守る対策を講じるよう市長に義務付けるハラスメント防止条例を、4月から施行すると発表した。市長は相談態勢を整備するほか、カスハラを繰り返す市民に職場からの退去を命じる義務があると定めた。清山氏は、職員を守る措置を明記した条例は全国でも珍しいとした。条例は、職員が市民や同