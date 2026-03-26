【ティンプー共同】バングラデシュ中部ラジバリ県で25日、フェリーに乗ろうとしたバスが川に転落し、少なくとも26人が死亡した。うち7人は子どもだった。行方不明者もおり、当局が捜索している。地元メディアが26日伝えた。バスは首都ダッカ行きで約40人が乗っていたとみられる。乗客の多くはイスラム教のラマダン（断食月）明けの祝祭休暇を終えてダッカに戻る途中だったという。