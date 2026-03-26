女子ゴルフのアクサ・レディースは27日から3日間、宮崎・UMKCCで開催される。昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）は26日、プロアマ戦に出場して最終調整した。開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースでツアー5勝目を挙げ、台湾ホンハイ・レディースとVポイント×SMBCレディースは2位。開幕3戦連続2位以内の好成績は88年ツアー制度施行後は初の快挙となる。佐久間は「毎週上位で戦い続けることは大事。山下美夢有ちゃ