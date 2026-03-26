ＳＮＳ上でのアスリートへの誹謗中傷や性的ハラスメントを減らし、アスリートが安心して競技に打ち込める環境づくりを推進する新プロジェクト「リスペクション」の発表記者会見が２６日、都内で行われた。共同代表を務める青学大陸上部の原晋監督、リスペクションアスリートの文田健一郎（ミキハウス）らが出席した。昨今、ＳＮＳの普及すると同時に、誹謗中傷や女性アスリートへの性的ハラスメントが増加していることが社会問