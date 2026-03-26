記者会見を終え、ポーズをとる群馬銀行の深井彰彦頭取（中央左）と第四北越FGの殖栗道郎社長（同右）＝26日午後、東京都港区新潟県地盤の第四北越銀行を傘下に持つ第四北越フィナンシャルグループ（FG）と群馬銀行は26日、2027年4月の経営統合で発足させる持ち株会社の社名を「群馬新潟フィナンシャルグループ」にすると発表した。本店は東京・丸の内に置く。連結総資産は単純合算で21兆円を超え、国内有数の地銀グループが誕生