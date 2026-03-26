※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年4月号からの転載です。この記事の画像を見る 「人生が大きく変わってしまったくらいの体験だった」という『アイデン&ティティ』。峯田和伸は再び、田口監督×宮藤官九郎脚本による青春音楽劇に出演し、パンク・ロックシーンに関わってゆくカメラマン役に挑んだ。「ずっと前に原作と出合い、自分の物語のように感じていました。傍観者だったユーイチが、カメラを通して当事者になってゆ