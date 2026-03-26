第９８回選抜高校野球大会第８日の２６日、第４試合に登場した九州国際大付のアルプス席では、５番の上岡煌選手の父親・健一さん（５８）が祖父・盛忠さんの遺影を抱えながら、息子の活躍を祈った。盛忠さんは大の野球好きで、上岡選手が小学生の頃には、自宅のある松山市から福岡県内の試合会場まで、たびたび応援に訪れた。孫４人が野球少年だったこともあり、「いつか甲子園に連れて行ってくれ」が口癖だったという。５年