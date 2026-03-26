立ち技格闘技「KNOCKOUT」は26日、都内で「KNOCKOUT.64」（5月15日、後楽園ホール）の対戦カードを発表した。今回の大会のテーマはKNOCKOUT対ミャンマーラウェイとの対抗戦。山口代表は「OFGでミャンマーラウェイの選手が戦いなれている。肘ありルールをやっていく上で避けては通れない」と対抗戦をすることは決定している。対戦カードは後日決定し発表する。また、地上波テレビのTOKYOMXで試合の生中継が決定した。