日本相撲協会が、弟子の幕内伯乃富士に暴力を犯した伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）への処分を協議する臨時理事会を４月９日に実施することが２６日、明らかになった。この日、都内で行われた理事会後、広報部長の藤島親方（元大関武双山）が報道陣に説明した。現在は日本相撲協会に提案する処分案を、コンプライアンス委員会がまとめているという。伊勢ケ浜親方は春場所で大阪入りする直前の会食で、伯乃富士に暴力を振るっ