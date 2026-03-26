春夏に向けて、“コンビニウェア”の新商品が発表されました。ファミリーマートが開催したのは、自社のアパレルブランドの展示会です。猛暑に備え、麻の素材による上下のセットアップや、速乾機能のあるTシャツなどが並びます。ファミリーマート商品本部・須貝健彦さん：緊急時も使えるし、その後、1週間後や1年後も日常的に使えることを目的に、いい素材、いい技術、いいデザインをコンセプトに商品を開発している。服だけでなく