信頼されるビジネスパーソンは何を着ているのか。エグゼクティブスタイリストの長友妙子氏は「信頼される人は、自分の印象を損ねるような『残念な服』を着ない。それほど『見た目』の印象は絶大だ」という――。※本稿は、長友妙子『信頼を着る 第一印象で選ばれる女性の「装い戦略」』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Jacob Wackerhausen※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Jacob Wackerhausen