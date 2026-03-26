個人年金保険は、老後のための資金準備に使える民間の保険商品です。長年にわたってコツコツと積み立ててきて、いざ受け取りというときに「税金がかかる」と聞き、不安になってしまう人もいるでしょう。 本記事では、個人年金保険の受け取りの際にかかる税金についてかんたんに解説します。一括か分割か、どちらがどれくらいお得なのか確認してみましょう。 個人年金保険を受け取るときの税金とは？ 個人年金保険に