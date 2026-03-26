ムダな出費とそうでない出費の違いは何か。金融教育活動家の横川楓さんは「ほかの人にとってはムダだけど、自分にとってはムダじゃない出費はたくさんある。私自身も少し前、とある検定に合格した。たぶん仕事には影響しないが、これは必要な自己投資である」という――。※本稿は、横川楓『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AmnajKhetsamtip※写真はイメージです - 写真＝iS