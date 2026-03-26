住宅ローンの毎月の返済額は、借入期間が長いほど軽くなるため、多くの方が35年返済で借り入れています。 その結果、退職時点で完済することができず、年金から住宅ローンを返済している方も少なくありません。今回は、住宅ローンの繰り上げ返済について、詳しく解説します。 繰り上げ返済の方法には2種類がある 住宅ローンの繰り上げ返済の方法には、「返済期間短縮型」と「返済額軽減型」