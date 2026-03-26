仕事がデキる人は、何が違うのか。『なぜかいつも上手くいく人の休みの使い方』（あさ出版）を書いた現役執事・新井直之さんは「成果を出し続ける人は、時間の捉え方が違う。スケジュール帳への予定の入れ方や休憩を取るタイミングに、特徴が表れる」という――。（第4回）※本稿は、新井直之『なぜかいつも上手くいく人の休みの使い方』（あさ出版）の一部を再編集したものです。■「早めの出社」ではなく「圧倒的に早く出社」体