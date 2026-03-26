Hey! Say! JUMPの山田涼介が25日、都内で行われたJO MALONE LONDON「English Pear Festival」フォトコールに登場した。山田涼介英国発フレグランス ライフスタイル ブランド「ジョー マローン ロンドン」は、26日から28日までの3日間、ヨドバシJ6ビルディングにて、「イングリッシュペアー」コレクションの世界を体感できるポップアップイベント「English Pear Festival」を開催。洋梨を主役にした「イングリッシュペアー」コレク