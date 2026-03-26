【モデルプレス＝2026/03/26】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが3月26日、自身のInstagramを更新。たくさん買った白菜を使った手料理を公開した。【写真】74歳ベテラン女優「器がすごくおしゃれ」半束消費した白菜料理◆桃井かおり、白菜料理公開「白菜豊買（何故か2束かっていた我）にて“今夜はコトコトクリーム煮？””いや？豚肉挟んで蒸すのは？”なる生意気にも謎のリクエスト」と白菜をたくさん買っ