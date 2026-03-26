恋愛は、いつも両想いの男女からスタートするわけではありません。男性の強いアプローチに押され、「あまり好きじゃない彼氏」と付き合いはじめた結果、意外にも良い経験ができたという女性もいるようです。今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「『あまり好きじゃない彼氏』と付き合ってみて良かったこと９パターン」をご紹介します。【１】大好きじゃない相手だからこそ、ありのままの自分を見せられた「リ