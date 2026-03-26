ゼットン星人となり、ゼットンが吐き出す火球を打ち返して宇宙の彼方の星に届けるゲーム「ゼットンの1兆度ホームラン競争」が公開されました。端的にいえば「くまのプーさんのホームランダービー！」のゼットンアレンジ版で、宇宙恐竜を相手とするためか「超凶悪難易度」とうたわれているので、挑戦してみました。ブラウザゲームなので、まずは以下のページにアクセス。PCでもスマートフォンでも大丈夫ですが、Firefoxなど一部のブ