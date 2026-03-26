「社会人チャレンジ2026」で優勝2026年2月23日提供：デレフォーレ岡山 岡山県を拠点に活動するハンドボール女子のクラブチーム「デレフォーレ岡山」が、国内最高峰リーグ「リーグH」に、2027年～28年シーズンから参戦することが決まりました。一般社団法人日本ハンドボールリーグの25日の理事会で承認されたものです。 デレフォーレには、選手13人(