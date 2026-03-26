◆センバツ第８日▽２回戦専大松戸―九州国際大付（２６日・甲子園）九州国際大付が４回裏の守備からＤＨを解除した。７番右翼でスタメン出場していた岩見輝晟（らいせ＝２年）が投手に、先発していた渡辺流（３年）が右翼の守備についた。５回は先頭から連続で２者を歩かせ、２死三塁から専大松戸・瀬谷鷹我（３年）に右前安打を浴び勝ち越しを許した。岩見は２２日の神戸国際大付との１回戦に先発し８回、１４２球を投