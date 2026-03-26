広告コミュニケーションセミナー高松市番町 地域企業のブランドづくりの重要性について考えるセミナーが26日、高松市で開かれました。 香川広告協会が地域企業の持続可能な発展につなげてもらおうと開いたもので、約70人が参加しました。 講師を務めたのは、クリエイティブディレクターの田中淳一さんです。 （クリエイティブディレクター／田中淳一さん）「そもそもブランド、