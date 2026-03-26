◆センバツ第８日▽２回戦大阪桐蔭６―５三重＝延長１０回タイブレーク＝（２６日・甲子園）三重は接戦に敗れ、８年ぶりの春８強入りはならなかった。四球や相手のバッテリーエラーを生かして得点を重ね、４回終了時点で４―５の１点ビハインド。その後は救援陣が踏ん張り、８回に大西新史（あらし）主将（３年）の中犠飛で同点とした。だが、延長１０回に相手の犠飛で勝ち越しを許すと、裏の攻撃で得点できずゲームセット