元ファイターズガールで、北海道を拠点にタレント活動をしている滝谷美夢が２６日、第２弾となるソロイベント「ＭｅＹｏｕＲｅｍｉｘｖｏｌ．２（ミーユーリミックスボリュームツー）」を６月７日に札幌・ｃｕｂｅｇａｒｄｅｎで開催することを発表した。今年２月に開催された第１弾「ＭｅＹｏｕＲｅｍｉｘ」では、カバー曲や弾き語りの歌唱を中心に、トークや企画コーナーを展開。滝谷自身初となるオリジナル楽