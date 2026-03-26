お笑いコンビ「よゐこ」の有野晋哉（54）が25日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。娘の結婚式に備えて取り組んでいることや、彼氏を紹介される時の対応について明かした。普段から娘たちと食事や旅行に行くほど仲がいいという有野。共演した須田亜香里から「娘ちゃんがお嫁に行きますってなったら、どんな気持ちになりますか?」と聞かれ、「そこなんよ、泣く親と泣かへん親がおるやん。俺