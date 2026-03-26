伊東温泉競輪アンバサダーで元ガールズレーサーの野原美咲さんが26日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。4月2日から5日に行われる伊東温泉競輪開設76周年記念G3「椿賞争奪戦」の魅力をアピールした。同競輪場は新スタンドに生まれ変わるため、再整備の期間を迎える。そのため「感謝の心を繋（つな）いでいこう。THANKYOU」をテーマにメインビジュアルを作成した。レースには、防府競輪で行われたG2「ウィナー