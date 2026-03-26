自著の出版イベントに出席した陸上女子の田中希実＝26日、東京都豊島区陸上女子の1500メートルや5000メートルの日本記録を持つ田中希実（ニューバランス）が26日、東京都内で取材に応じ、今後の活動について語った。先日、父の健智コーチが新クラブ「ATHTRACKAC」を設立。自身は所属しないが、前シスメックスの穂岐山芽衣を迎え入れ「活動は一緒にしていく。自分らしく、変わらずにやっていきたい」と話した。健智コーチによ