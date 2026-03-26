「リスペクション」プロジェクトの発足記者会見で記念撮影する、青学大陸上部の原晋監督（右から3人目）、レスリング男子の文田健一郎（同2人目）ら＝26日、東京都千代田区深刻化するアスリートへの誹謗中傷や性的ハラスメントの撲滅に向け、選手や関係団体が一丸となって取り組む「リスペクション」プロジェクトの発足記者会見が26日、東京都内で開かれ、共同代表を務める青山学院大陸上部長距離ブロックの原晋監督は「初めての