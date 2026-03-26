取材に応じるホンダ・レーシング（HRC）の渡辺康治社長＝26日、三重県鈴鹿サーキット自動車のF1シリーズ第3戦、日本グランプリ（GP）に向け、ホンダ・レーシング（HRC）の渡辺康治社長が26日、三重県鈴鹿サーキットで報道陣に対応し「まだまだ課題も多く、どこまで素晴らしい成績を挙げられるかは不透明だけれど、応援してくれる皆さんの前で諦めずに挑戦を続けていく」と決意を語った。ホンダは今年、アストン・マーチンにパ