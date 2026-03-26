自民党の萩生田光一幹事長代行は２６日発売の月刊誌「Ｈａｎａｄａ」のインタビューで、憲法改正に関し、「参院で３分の２がないと言われるが、たとえ空振りしても衆院は発議の準備をすべきだ」と語り、衆院で手続きを先行させる考えを示した。その上で「世論が動けば参院議員も考えるはずだ」と指摘した。萩生田氏は安定的な皇位継承に向け、「特別国会の会期中に皇室典範を改正したい」と意欲を示した。衆参両院の正副議長は