俳優伊藤健太郎（28）が26日、都内で映画「鬼の花嫁」（27日公開、池田千尋監督）公開前夜祭舞台あいさつに登壇した。シリーズ累計650万部突破の人気漫画が原作。あやかしと人間が共存する世界で、あやかしの頂点に立つ“鬼”の鬼龍院玲夜（永瀬廉）と、家族から虐げられてきた平凡な女子大生の東雲柚子（吉川愛）の恋模様を描く。伊藤は2人の幸せを阻むキツネのあやかし、狐月瑶太を演じる。伊藤はこの日、主演を務めた永瀬の横に