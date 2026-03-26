県内のインフルエンザの患者と新型コロナウイルスのの感染者の数は、いずれもわずかに増加しました。来月にかけて人の移動の多い時期が続くため、引き続き、対策が必要です。県が定点とする25の医療機関で22日までの1週間に確認されたインフルエンザの患者の数は258人で、1医療機関当たりでは10.32人でした。前の週と比べて1.1倍と微増し、再び注意報レベルに達しています。集団発生は、教育・保育施設と社会福祉施設の2か所で確認